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Мишустин поручил в течение суток обрабатывать вопросы граждан, связанные с COVID-19

, ИА "Амител"
По мнению премьер-министра, власти должны активнее прорабатывать поступающие на портал госуслуг обращения
Михаил Мишустин / Фото: ruspekht.ru

Михаил Мишустин / Фото: ruspekht.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минцифры и регионам в течение суток прорабатывать поступающие на единый портал госуслуг жалобы граждан по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Ряд указаний глава правительства дал по итогам очередного президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщает "Российская Газета", в частности, премьер поручил:

  • проверить обоснованность цен на ПЦР-исследования в частных клиниках;
  • подготовить методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп населения;
  • сверить данные реестра вакцинированных с аналогичными сведениями портала "Госуслуги".

Напомним, что ранее Мишустил отметил обеспокоенность россиян увеличением цен на ПЦР-тесты и затягиванием с получением их результатов. Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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