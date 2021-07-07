Мишустин поручил в течение суток обрабатывать вопросы граждан, связанные с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минцифры и регионам в течение суток прорабатывать поступающие на единый портал госуслуг жалобы граждан по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Ряд указаний глава правительства дал по итогам очередного президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщает "Российская Газета", в частности, премьер поручил:

проверить обоснованность цен на ПЦР-исследования в частных клиниках;

подготовить методические рекомендации по срокам действия QR-кодов для различных групп населения;

сверить данные реестра вакцинированных с аналогичными сведениями портала "Госуслуги".

Напомним, что ранее Мишустил отметил обеспокоенность россиян увеличением цен на ПЦР-тесты и затягиванием с получением их результатов. Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с пандемией.