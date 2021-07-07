Путин дал ряд поручений и рекомендаций после Прямой линии

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений и рекомендаций после проведения Прямой линии, которая состоялась 30 июня. В частности, Общероссийский народный фронт должен проанализировать все обращения граждан, поступившие в адрес главы государства, а губернаторам Путин порекомендовал не реже раза в год проводить прямой общение с гражданами.

Полный список поручений опубликовали на официальном сайте Кремля. Среди них:

реализация мер по вопрос ежемесячной выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет;

обеспечение надлежащих условий для обучения учеников средней школы в селе Воздвиженка Приморского края;

предоставление предложений касательно софинансирования оплаты труда работников региональных подразделений пожарной охраны в субъектах Российской Федерации с высоким уровнем пожарной опасности;

провести инвентаризацию источников природных выбросов в Омске и другие.

Большинство поручений дано как результат соответствующих обращений. Напомним, что юбилейная двадцатая “Прямая линия” президента продолжалась 3 часа 42 минуты. Во время эфира Владимиру Путина задали 68 вопросов. Всего главе государства поступило почти два миллиона обращений.