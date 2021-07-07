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Глава Минтранса назвал три причины катастрофы с Ан-26 на Камчатке

, ИА "Амител"
Поисковую операцию осложняет плохая погода и сложный рельеф
Фото: eurasia.expert

Фото: eurasia.expert

Возможными причинами крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке могли стать неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и ошибка экипажа. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев.

Как сообщает ТАСС, глава ведомства отметил, что для расследования создана техническая комиссия. Кроме того, до сих пор продолжаются поиски тел погибших. Савельев рассказал, что к 16:30 по местному времени обнаружили фрагменты тел 11 человек.

Министр подчеркнул, что сейчас поисковой операции мешают сложные погодные условия, а сама местность имеет сложный рельеф. Сам Савельев успел посетить место катастрофы.

"Мы сегодня летали по маршруту в таких же не очень хороших погодных условиях, но мы приземлились в Палане другим маршрутом, и у нас не было проблем", – добавил он.

Напомним, 6 июля воздушное судно летело из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, а в 15:00 по местному времени перестало выходить на связь. Обломки самолета обнаружили на расстоянии 3,8 км от аэропорта — его основная часть находится в воде. По предварительным данным, при крушении никто не выжил. Всего на борту находилось 28 человек: 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.

Позднее в пресс-службе Минтранса сообщили, что выживших в катастрофе нет. Поисковой группе удалось найти тела 19 погибших.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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