Такой день. Новый прокурор Алтайского края и памятник танку Т-64

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 7 июля. Без короннавируса.

Правительство Алтайского края опровергло сведения "Бийского рабочего" о том, что некоторым работникам "Алтайского бройлера" урезали зарплату до 25% на время простоя производства после недавнего крупного пожара. Сотрудники, которые в текущий момент остались без работы и не имеют возможности уехать в другие регионы, в течение простоя по вине работодателя будут получать оклады в размене 2/3 от своего среднего заработка.

Заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин представил коллективу нового прокурора Алтайского края Антона Германа, назначенного на должность в начале июля президентом России Владимиром Путиным.

Позднее губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил нового прокурора с назначением на должность и пожелал ему успехов.

Памятник танку Т-64 установили в райцентре Алтайского района рядом с Мемориалом славы. В качестве мемориала использовали реальный экземпляр военной техники, который участвовал в боевых действиях в Афганистане.

В конце прошлой недели съезд партии "Новые люди" утвердил списки кандидатов в депутаты Госдумы. Выборы пройдут в сентябре 2021 года. Представители от Алтайского края вошли в списки территориальной группы, которая объединяет регион с Республикой Алтай.

Очередная авария с участием трамвая произошла в Барнауле. На пересечении улицы Малахова и Антона Петрова электротранспорт наехал на легковой автомобиль.