13 млн рублей направили на строительство новой котельной в поселке в Алтайском крае

На строительство новой модульной котельной в поселке Благовещенка направили порядка 13 млн рублей. Средства выделили в рамках программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами".

Всего в этом году на модернизацию теплоснабжающей отрасли региона направлено более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края. На эти деньги планируется провести капремонт 34 км тепловых сетей и установить десять модульных котельных, что позволит обеспечить надежность на объектах теплоснабжения.

Накануне специалисты ведомства совместно с районной администрацией и руководителями местных МУПов провели пробный запуск на одном из новых объектов.

"Потребность в модернизации теплового комплекса Благовещенки назрела давно, в ходе эксплуатации действующего объекта происходили значительные тепловые и энергетические потери, а оборудование выработало свой эксплуатационный ресурс. Сейчас установка нового теплоисточника завершена, идет подключение к электросетям, подрядчик готов к проведению пусконаладочных мероприятий", – рассказал замглавы Благовещенского района Игорь Кириенко.

К началу отопительного периода 2021-2022 годов котельная будет введена в работу, она обеспечит теплом 19 потребителей населенного пункта.