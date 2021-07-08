Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравили жителей Алтайского края с Днем семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона отметил, что сегодня в православии вспоминают святых Петра и Февронию Муромских, чья семейная жизнь признана образцом супружеской любви и преданности. И хоть праздник перестал быть частью церковного календаря, он с каждым годом становится все популярнее.

"А это значит, что для всех нас семья и любовь по-прежнему являются главными ценностями жизни. Именно в кругу родных и близких мы получаем поддержку, заботу, внимание, а также первые важные уроки: беречь память о предках, уважать родителей, заботиться о детях, любить свою Родину. Не секрет, что крепкая связь поколений, сохранение семейных ценностей являются залогом благополучия нашего народа и процветания страны", — говорится в поздравлении.

Виктор Томенко пожелал всем супружеским парам терпения, мудрости, а также семейного роста и счастья.

"Пусть ваши семьи растут, становятся крепче и счастливее! Пусть в ваших домах не умолкает детский смех, царят добро и согласие!" — отметил губернатор.

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля. Это праздник с постоянной датой. 8 июля – день поминовения святых супругов Петра и Февронии, которые считаются покровителями христианского брака. С идеей Всероссийского праздника семьи выступили жители Владимирской области из города Мурома, в котором покоятся мощи Петра и Февронии. Предложение в 2008 году одобрили депутаты Госдумы и все религиозные конфессии России, ведь во всех религиях чтут семейную любовь и верность.