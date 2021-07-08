Режим ЧС введут в Токио с 12 июля

Власти Японии вводят в Токио режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, он продлится с 12 июля по 22 августа. Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, который также отвечает за борьбу с распространением инфекции.
Кроме того, на аналогичный срок режим ЧС продлили на Окинаве. Еще в четырех префектурах — Осаке, Сайтаме, Тибе и Канагаве — усилят уже действующие меры. В еще пяти префектурах режим усиленных мер, напротив, снимут, пишет РИА Новости.
На время действия режима ЧС вновь ограничат продажу спиртного в барах и ресторанах, а также запретят караоке. Помимо этого, жителей попросят отказаться от поездок между регионами.
Таким образом, режим ЧС будет действовать в Токио во время летних Олимпийских игр, которые пройдут в столице с 23 июля по 8 августа.
По данным статистического сайта Worldometer, за все время пандемии в Японии выявили более 809 тыс. случаев коронавируса и свыше 18,8 тыс. смертей.
Комментарии
Власти Японии вводят в Токио режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
О, в Японии ЧС из-за короны, а у нас все в порядке, никакой ЧС не было и нет. Наверное наши высокие технологии помогают, в Японии таких нет
Зато у нас есть программа народосбережения! Так любят нас, что готовы задушить в объятьях российского капитализма (цены, пенсии, зарплаты, тарифы...)
К чему эта новость жителям Барнаула?
к тому что у нас его никогда не введут, только при революции )))