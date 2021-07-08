Максимальная защита. Сотрудники барнаульских электросетей объединились в борьбе с COVID-19

Барнаульская горэлектросеть и Барнаульская сетевая компания проводят вторую корпоративную вакцинацию своих сотрудников. Всего на предприятиях трудятся 759 человек. На данный момент более 29% (223) уже вакцинированы или имеют антитела. Еще около 200 человек (26,3 %) поставят прививки от коронавируса на следующей неделе в городской поликлинике №3. В компании подчеркивают, что иммунизация коллектива проводится добровольно. Энергетики планируют организовать и третью прививочную кампанию, чтобы обеспечить максимальную защиту своих сотрудников и создать коллективный иммунитет.

"Поскольку наши сотрудники тесно взаимодействуют с потребителями, мы обязаны защитить обе стороны данного процесса. Со своей стороны компания применяет весь спектр защитных мер. Такая политика приносит свои результаты. С начала текущего года у нас не было заболевших коронавирусной инфекцией. И только буквально на прошлой неделе зафиксировано двое инфицированных. Мы мониторим эпидемиологическую ситуацию выявляем заболевших, а так же сотрудников, которые с ними контактировали и отправляем их на больничный", — подчеркнула начальник отдела труда и кадровой политики Барнаульской горэлектросети Лариса Ильина.

На сегодняшний день в Барнаульской сетевой компании фактически вакцинированы 22,8% сотрудников (102 человека из 464). В Барнаульской горэлектросети привиты 26,4% (82 человека). После вакцинации на рабочем месте иммунизировано будет более 55% сотрудников предприятий. Это без учета тех, кто проходит вакцинацию самостоятельно в поликлиниках и прививочных центрах.

В пресс-службе компаний рассказали, что и в БГЭС и БСК соблюдают все профилактические меры. Сотрудникам выдаются защитные маски (250 штук на 60 рабочих дней) и средства дезинфекции, соблюдается социальная дистанция даже при взаимодействии коллег. Тем, кто проводит обходы потребителей, дополнительно выдаются одноразовые перчатки. В офисах проходят обязательную обработку, работают рециркуляторы воздуха. В сервисных центрах по приему населения влажная уборка с применением обеззараживающих средств проводится каждый час.

"Комплекс предпринятых мер позволяет контролировать ситуацию с распространением вируса covid-19 и обеспечивает безопасность клиентам и сотрудникам Барнаульской горэлектросети и Барнаульской сетевой компании", — сообщили представители организаций.