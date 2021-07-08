Кот или пес? В Сети обсуждают необычную плюшевую породу хмонг

What an absolutely gorgeous unit 🥰❤ pic.twitter.com/tnfk56le4B — The Puppies Club (@thepuppiesclub) July 5, 2021

В Сети набирает популярность ролик с необычным щенком. На видео показан плюшевый малыш, который из-за своей шерсти и еще не сформировавшейся мордочки напоминает крупную кошку. Пользователи уже прозвали его котопсом.

В комментариях паблика The Puppies Club, где появился ролик, читатели отмечают, что возможно щенкок — метис породы куцехвостый хмонг. Это древняя аборигенная порода из Вьетнама.