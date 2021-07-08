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Почем ягодка. За сколько барнаульские садоводы продают сладкий урожай

, ИА "Амител"
Amic.ru узнал цены на ягоды от барнаульских садоводов

Ягодный сезон в Барнауле в самом разгаре. Садоводы на улицах города продают клубнику, жимолость, землянику. Пошла и скороспелая малина. Наш корреспондент Мария Лаврищева узнала, почем нынче ягодка и во сколько обойдутся барнаульцам "натуральные витамины".

"Самое свежее по хорошей цене"

Несмотря на запреты торговать на улице, садоводы традиционно продают ягоду на проспекте Социалистический напротив кинотеатра "Мир", рядом с торговым центром "Гулливер" и у Нового рынка. На торговлю выходят обычно с 10-11 часов утра до 17-18 часов вечера. Но около ТЦ "Гулливер" в 12:30 некоторые садоводы только начинают раскладывать товар — говорят, только-только приехали с садов и предлагают "самое свежее по хорошей цене".

Хорошая цена за пол-литровый контейнер садовой клубники — 150 рублей. Столько же просят за эту ягоду и продавцы у Нового рынка. Гораздо дешевле готова отдать урожай продавец на Соцпроспекте — 100 рублей. А ее соседка — и за 80 рублей (если покупатель готов взять неполный контейнер). За полуторалитровое ведерко ягоды бабушки просят 600 рублей.

Практически хором продавцы жалуются на неурожайный год. Мол, и лето началось позднее обычного, и ягод в этом году мало. Однако уверяют, что цены держат "на уровне прошлого года".

Самая дорогая пока лесная земляника. Полулитровый стаканчик запашистой ягодки стоит 250 рублей. Литр отдают за 500 рублей. Кстати, этот лакомство по сравнению с прошлым годом подешевело: летом-2020 стаканчик земляники отпускали за 300-350 рублей.

Появилась на рынке и малина. Причем продавцы так торопятся донести ее до покупателя, что предлагают даже недозрелую. Так, на Соцпроспекте полузеленую ягодку нам предложили за 200 рублей за стаканчик. На наше "фи" согласились "немного уступить". А вот около Гулливера стакан спелой ягодки уже отдавали за 150 рублей.

А вот жимолость уже практически отошла. На Соцпроспекте продавец отдавала трехлитровое ведерко за 300 рублей. И даже подсказала рецепт вкусного варенья из этой ягоды:

На 1 кг жимолости — 100 мл кипяченой воды и 1-1,2 кг. сахара. В эмалированной посуде сварить сироп из смеси воды и сахара, добавить ягоду, дать закипеть и убрать с плиты. Через 5-8 часов еще раз довести ягоду до кипения, проварить в течение 10 минут, снять пену. Варенье готово, осталось перелить его в банки и плотно закрыть.

Между тем собрать ягоду можно самим в институте садоводства Сибири имени Лисавенко. Предприятие приглашает желающих на свои площадки на сбор черной смородины. Один килограмм ягодки обойдется по цене 200 рублей. Но собирать ее придется самому.

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Комментарии

8.07.2021 12:46
- гость -

Практически хором продавцы жалуются на неурожайный год.
Во врать то! на даче созрело/зреет ооооочень много, кажется в 2 раза больше чем всегда,искусственно завышают цену - мол мало ягод берите пока есть.

8.07.2021 13:11
Вогнутый Дядька

Проходит ли продукция санитарный контроль, все продавцы в масках, выдают чеки, предприниматели платят налог с дохода...?

8.07.2021 13:18
Виталий

интересно а цены указаны с учётом НДС? )

8.07.2021 13:52
- гость -

Причем продавцы так торопятся донести ее до покупателя, что предлагают даже недозрелую.

Ворованная, что ли?

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