Четыре человека погибли при столкновении с фурой в Кузбассе

В Кузбассе в аварии с грузовиком погибли четыре человека, сообщает сайт VSE42.RU со ссылкой на данные регионального ГУ МВД.

Авария случилась 8 июля около 8:05 на 502-м километре трассы "Сибирь" в Тяжинском районе.

По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser ехал в сторону Красноярска, но вырулил на "встречку" и врезался в фуру DAF из Смоленской области.

"В результате ДТП 38-летний водитель Toyota и три его пассажира в возрасте 22, 27 и 50 лет от полученных травм скончались", — рассказали в ведомстве.

Полицийские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее мотоциклист и его пассажир пострадали при столкновении с Land Cruiser на Чуйском тракте. Как отмечалось, водитель внедорожника не уступил дорогу байкеру, пользующемуся преимущественным правом движения.