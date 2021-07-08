Беречь, а не тратить. Зачем Банк России поднял ключевую ставку и снизится ли инфляция

В июне 2021 года Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. Уже третий раз в этом году. При том, что в 2019 и 2020 годах ставка снижалась. Почему Банк России начал её повышать и как это отразится на людях и бизнесе, amic.ru рассказал Андрей Антипов, руководитель Отделения Барнаул Банка России. Также мы поговорили, какая выгода стране от инфляции и почему официальная статистика о росте цен отличается от представлений населения.

Чтобы деньги стали дороже

– Почему Банк России решил повысить свою ключевую ставку, ведь с июня 2019 года по июль 2020 года она постепенно снижалась?

– Одна из главных причин – это инфляция. В мае по России она составила 6,02% и превысила цель Банка России – вблизи 4%. Мы видим, что инфляция ускоряется как в целом по стране, так и в нашем регионе. В Алтайском крае в мае она составила 7,4%. При этом во многих сегментах рынка объёмы продаж увеличиваются вместе с ростом цен. Спрос же не снижается – он высокий. Это значит, что речь идёт об инфляции спроса, с которой и нужно бороться методами денежно-кредитной политики, а именно – повышением ключевой ставки.

– Расскажите подробнее. Как повышение ключевой ставки в результате повлияет на инфляцию и экономику в регионе?

– Ключевая ставка воздействует на широкий круг экономических процессов. Изменение её уровня транслируется в экономику по различным каналам трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Одним из самых значимых является процентный канал. Повышение ключевой ставки делает деньги более дорогими для банков. Поэтому они, в свою очередь, меняют ставки по кредитам и вкладам уже для своих клиентов. В такой ситуации потребители берут меньше кредитов, так как они обходятся дороже. А ставки по вкладам становятся привлекательнее. Есть стимул сберегать, а не тратить. Это снижает спрос и, как следствие, – замедляет инфляцию.

– Как быстро изменение ключевой ставки влияет на ставки по кредитам и депозитам в банках? Это происходит мгновенно или через какое-то время?

– На это требуется от нескольких месяцев до нескольких кварталов. В банковских ставках ещё не полностью отражены решения по ключевой ставке, принятые в марте, апреле и июне этого года. При этом ставки на кредитном рынке меняются быстрее, чем на депозитном. Но стоит понимать, что на ставки по кредитам и вкладам влияет не только ключевая ставка Банка России, но и множество других факторов. Это, например, риски и издержки самих банков, конкуренция между ними за клиентов. Не всегда изменение банковских ставок происходит пропорционально изменению ключевой ставки. Коммерческий банк сам принимает решение, как вести свою внутреннюю политику. Так, надёжным клиентам (например, в розничном сегменте таковыми являются зарплатные клиенты) банки предлагают специальные условия – кредиты по ставкам ниже средних по рынку.

Об "идеальной" инфляции в 4%

– Скажите, а почему Банк России ориентируется на инфляцию в размере именно 4% в год? Откуда взялась эта цифра? И можно ли добиться снижения цен или дефляции, которая бы обрадовала потребителей?

– Банк России выбрал цель по инфляции вблизи 4% не случайно, а учитывая особенности российской экономики. Это оптимальный вариант для нашей страны на текущем этапе развития. Конечно, многие привыкли ругать инфляцию – никому не нравится рост цен в магазинах. Но снижение цен, или дефляция, отрицательно повлияют на нашу экономику. Рассмотрим это на примере условной компании. Когда цены на продаваемые ею товары падают, а потребители откладывают покупки, ожидая ещё большего снижения, компания теряет доходы. Ей будет нечем платить поставщикам и сотрудникам. Всё это может привести к ухудшению финансового состояния компании. Её руководитель может принять решение сократить работников. Таким образом, дефляция влияет не только на бизнес, но и на людей, которые рискуют потерять работу. Поэтому важно, чтобы инфляция была, но не высокая, а стабильная и низкая. Это выгодно всем. Компаниям и населению проще планировать свои доходы, расходы, инвестировать в новые проекты. Это создаёт условия для экономического роста.

– Вы сказали, что инфляция в крае ускорилась до 7,4% годовых. Мы все ходим в магазины, и по ощущениям цены выросли больше. Как можно это объяснить?

– Для расчёта инфляции Росстат берёт широкий набор товаров и услуг. При расчёте индекса потребительских цен – основного показателя инфляции – учитывается стоимость более чем 550 товаров и услуг. Официальная инфляция – это изменение стоимости всего набора. У отдельно взятого человека или семьи есть свой набор товаров и услуг, которыми они пользуются регулярно. Из этого складывается личная инфляция. И она может не совпадать с официальной.

Кроме того, мы всегда обращаем внимание на то, что выросло в цене, а не на то, что снизилось. Это особенности психологии. Люди, говоря о росте цен, сравнивают, как правило, ближайшие покупки, в то время как Банк России оценивает годовой рост цен. Отличным примером, иллюстрирующим эту особенность, может послужить изменение стоимости овощей. Огурцы зимой стоят дороже, чем осенью, но такая ситуация характерна для каждого года. Таким образом, покупатель отметит рост цен в текущем месяце относительно предыдущего, но в сравнении год к году такого роста может и не быть.

– Что повлияло на ускорение инфляции в Алтайском крае?

– Во многом это связано с действием федеральных факторов. Это устойчивое восстановление внутреннего спроса, давление со стороны издержек предприятий и ограничения со стороны предложения отдельных товаров. На рост спроса продолжает оказывать дополнительное влияние поток туристов. К нам едут из других регионов, ведь сохраняются ограничения на отдых за рубежом и действует программа туристического кешбэка.

Что больше всего подорожало

– А если смотреть по компонентам: продукты, непродовольственные товары и услуги, – что больше всего подорожало и повлияло на инфляцию в нашем регионе?

– Это продовольственные товары. В мае годовой темп прироста цен на них ускорился до 8,9% после 7,6% в апреле. Здесь играют роль внешние для нашего региона факторы. Цены растут во всём мире. У производителей увеличиваются издержки. Возьмём в пример сельскохозяйственную отрасль, которая является ведущей в крае. У предприятий выросли затраты на корм для животных, ведь мировые цены на зерно увеличились. Ранее наблюдалось ослабление рубля. Стали дороже ветеринарные препараты, которые мы закупаем за рубежом. Всё это привело к тому, что в крае ускорился рост цен на куриное мясо, свинину, говядину и колбасы. Ещё один пример – овощи. В прошлом году урожай был невысокий. Запасы овощей израсходовались быстро. Весной нехватка покрывалась более дорогой импортной продукцией. Поэтому ускорился рост цен на картофель, свёклу, морковь.

– А что насчёт непродовольственных товаров и услуг? Какой рост цен наблюдается в этих сегментах?

– Прирост цен на непродовольственные товары в мае составил 9,2% в годовом выражении. Спрос на автомобили опережает предложение, ведь заводы приостанавливали работу из-за ограничений. У автопроизводителей растут издержки. Всё это привело к повышению темпов прироста цен на легковые автомобили. Прирост цен наблюдается также на пиломатериалы. На мировом рынке поднимаются цены на древесину, так как спрос восстанавливается. А вот рост цен на услуги в крае замедлился до 2,4%. Снизилась стоимость авиаперелётов, что связано с эффектом высокой базы прошлого года. В мае 2020-го федеральные авиаперевозчики для компенсации своих потерь на фоне снижения пассажиропотока из-за карантинных мер увеличили цены на билеты. Кроме этого, из-за конкуренции на рынке услуг связи мобильные операторы продолжили смягчать ценовую политику. Им необходимо удержать абонентов и привлечь новых. Это способствовало снижению стоимости услуг сотовой связи.

Когда инфляция снизится

– Давайте поговорим о перспективе. Ждать ли дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России?

– В целом мягкая денежно-кредитная политика, которая поддерживала экономику в острый период коронакризиса, выполнила свою задачу. На сегодня денежно-кредитные условия пока остаются мягкими. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

– Учитывая меры, которые принимает Банк России, когда инфляция вернётся к цели вблизи 4%? Долго ли этого ждать?

С учётом уже принятых решений по повышению ключевой ставки, а также проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к цели Банка России вблизи 4% во втором полугодии 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.