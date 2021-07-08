Скидки и консультации. ВТБ расширил программу лояльности для предпринимателей

Клиентам банка ВТБ будут доступны новые привилегии по программе лояльности "Бизнес-лига ВТБ". Участники смогут получить новые банковские продукты и нефинансовые сервисы от партнеров на специальных условиях, а также образовательные услуги и консультации бизнес-экспертов. В программе участвуют уже более 300 тысяч клиентов банка.

Так, среди новых опций − скидки на банковские экспресс-гарантии и приоритетное рассмотрение заявок на них, скидки на круглосуточную юридическую поддержку, услуги по аудиту сайта на соответствие требованиям 152-ФЗ и другие полезные сервисы для бизнеса.

Предпринимателям также доступны авторские курсы по личной эффективности, построению команды, результативным переговорам, повышению продаж и другим компетенциям. Кроме того, они могут получить персональные консультации от экспертов обучающего портала ВТБ "Ближе к делу".

"Наша стратегия – быть не только финансовым партнером для бизнеса, но также оказывать поддержку по любым актуальным для предпринимателей вопросам. Новые знания, нетворкинг, глубокая экспертиза бизнеса – это те возможности, которые позволяют расширять горизонты и находить новые идеи для развития своего дела", − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

Комплексная программа лояльности для среднего и малого бизнеса "Бизнес-лига ВТБ" запущена в конце апреля 2021 года. Участникам доступна круглосуточная выделенная линия колл-центра, приоритетное обслуживание в отделениях и другие привилегии.

Программа имеет три премиальных уровня участия. Они присваиваются автоматически в зависимости от объема и срока сотрудничества с ВТБ. Набор сервисных привилегий увеличивается с каждым уровнем. Участники могут получить информацию о доступных опциях в интернет- и мобильном банке для бизнеса.