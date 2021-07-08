В Забайкалье контрактника осудили за выстрел из гранатомета по сослуживцам

В Забайкалье солдата-контрактника приговорили к 2,5 годам лишения свободы за выстрел из гранатомета по сослуживцам. Об этом сообщает ТАСС.

"В феврале 2020 года подсудимый, находясь на территории воинской части, взял реактивную противотанковую гранату и произвел неприцельный выстрел в сторону рядом стоящих военнослужащих. В результате произведенного подрыва боеприпаса один потерпевший скончался на месте, а другому причинен тяжкий вред здоровью", — сообщили в пресс-службе регионального суда.

Суд назначил ему наказание в видел 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В действиях солдата усмотрели признаки статьи "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее смерть человека".