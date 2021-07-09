Экс-жена Брюса Уиллиса вместе с дочерьми снялась в рекламе купальников

Бывшая жена Брюса Уиллиса, 58-летняя Деми Мур снялась в рекламной фотоссесии купальников вместе со своими дочерьми. На снимках актриса позирует в черном слитном купальнике, лежа возле своих дочерей: 32-летней Румер, 29-летней Скаут и 27-летней Таулы, все девушки рождены в браке с актером Брюсом Уиллисом. В подписи к публикации Мур отметила, что кампания посвящена любви по отношению к близким людям. Пост набрал больше 100 тысяч лайков.