Доллар взлетел выше 75 рублей впервые с начала мая

Курс доллара во время торгов превысил отметку 75 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 11:00 по московскому времени, стоимость американской валюты составляла 75,14 рубля, подорожав на 39 копеек. В последний раз курс доллара превышал отметку 75 рублей 4 мая.

Курс евро, согласно данным биржи, вырос на 68 копеек и составил 88,79 рубля. При этом еще 28 июня курс этой валюты составлял ровно 86 рублей — это было минимальное значение в 2021 году.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары выросли на 0,69%.