В России за сутки выявили 24 818 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 24 818 — до 5 707 452. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+6040 человек за сутки), Московской области (+2581) и Санкт-Петербурге (+1937). В Алтайском крае выявили еще 219 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 143 255 человек, в том числе 21 336 — за последние сутки.

Скончались еще 734 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 140 775 летальных случаев.