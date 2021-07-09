Алтайские ученые нашли способ сохранения деревьев в городских условиях

Экология города во многом зависит от водных и воздушных потоков, которые переносят не только загрязняющие вещества, но и чистые воздух и воду. В связи с этим необходим поиск путей, направленных на экологическое развитие пригородной зоны. Особое значение приобретает наличие пригородных лесов и лесных насаждений.

Как обеспечить необходимый баланс тепла и влаги в корнеобитаемом слое почвы для лучшего роста деревьев, разбирались ученые АГАУ. Результатом многолетних исследований доктора биологических наук, профессора Сергея Макарычева и кандидата биологических наук Людмилы Лебедевой стала монография "Теплофизические свойства и гидротермические режимы почв под древесными насаждениями в условиях дендрария".

"Деревья обеспечивают поступление кислорода, регулируют качество грунтовых и поверхностных вод, сохраняют экологическое равновесие. Древесные породы способны из простых соединений — солей, углекислот и воды — создавать необходимые белки, жиры и сахара. А фотосинтез, происходящий в зеленом листе, является процессом, от которого зависит благосостояние всего человечества", – отмечают исследователи.

Для условий города Барнаула такую важную роль играет дендрарий, расположенный в нагорной части города на территории НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Здесь растет большое количество разнообразных древесных пород, кустарниковых и декоративных культур, таких как сосна, ель, береза, дуб, а также рябина, сирень, орех и других.

Изучение режимов тепла и влаги под древесными насаждениями (дуб, береза и ель) позволило ученым определить температуру и почвенную влажность в горизонтах почв разного происхождения, а также провести экспериментальное измерение комплекса теплофизических характеристик и тепловых потоков в почвенном профиле. Эти показатели могут быть взяты за основу для выработки мероприятий, направленных на обеспечение оптимального гидротермического режима в почве для воспроизводства и сохранения уникальных древостоев, а также разработки мелиоративных приемов.

Ученые АГАУ отмечают, что они стали первопроходцами в изучении предложенных вопросов. Ведь сведения о процессах формирования теплофизического состояния почв, режимов тепла и влаги под древесными породами в условиях дендрария практически отсутствуют, особенно в Сибири.

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