Жара может вызвать серьезные осложнения у пациентов с коронавирусом

Осложнения, которые жара может вызвать у пациентов с коронавирусом, могут быть фатальными особенно для пожилых людей. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Жара и ковид — это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться", — сказал Проценко.

По его словам, сейчас в Коммунарку поступает большое число пациентов с нетяжелым течением коронавируса, но в тяжелом состоянии. Это связано с обезвоживанием организма, жарой и дополнительным риском тромбоза.