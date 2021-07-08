В Петербурге на таксиста за два часа возбудили дело за то, что он обматерил пассажира

23-летнего таксиста Джавлонбека Йулдашева в Санкт-Петербурге обвинили в сексуальном насилии в отношении 11-классника. Об этом сообщает 47news.

Выпускник вызвал такси, но водитель его привез не по тому адресу, который он хотел. В результате между пассажиром и водителем возник конфликт. Водитель обматерил 11-классника, тот пришел домой и рассказал все отцу, который работает в СКР.

Через два часа против таксиста уже было возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии. Впервые в России буквальную трактовку ненормативной лексики расценили как преступление.

Водителя хотели посадить в СИЗО, но суд отказал. Адвокат Джавлонбека Йулдашева рассказал, что все понимали, что дело "спущено сверху", но буква закона оказалась сильнее.

В результате таксиста оштрафовали на 10 тысяч рублей.