48-летнюю жительницу Ярового задержали по подозрению в убийстве старого знакомого. По версии следователей, ранее судимая женщина нанесла мужчине несколько ножевых ранений в его квартире.

"По данным следствия, 26 июня 2021 года подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов по городе Яровое, в ходе ссоры с 48-летним знакомым нанесла ему несколько ножевых ранений в область грудной клетки, а затем пыталась задушить. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Впоследствии женщина оставила тело мужчины в квартире и покинула место происшествия", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Известно, что в 2019 году женщина условно-досрочно освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за аналогичное преступление.