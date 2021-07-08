Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила "российский" штамм коронавируса в список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring). Первое заражение им зарегистрировали еще в январе 2021 года.

Согласно публикации на сайте организации, "российский" вариант внесли в список еще 9 июня. В такой список ВОЗ включает те штаммы COVID-19, которые, вероятно, могут менять свойства вируса и представлять угрозу.

Пока что о "российском" штамме недостаточно информации, и пока его не включают в список вариантов повышенного интереса (Variants of Interest) — именно там "альфа", "бета" и другие варианты вируса (британский и южноафриканский).