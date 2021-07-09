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Росздравнадзор проверит скандал с подменой вакцины от COVID-19 на воду

, ИА "Амител"
По заверениям публикаций в СМИ, медсестра вместо препарата вколола физраствор
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Росздравнадзор проверит скандал с подменой вакцины от COVID-19 на воду в Калужской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области проведет проверку по факту нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи. Поводом к организации надзорных мероприятий послужили публикации в СМИ, в которых утверждается, что медсестра медицинского учреждения вколола пациенту воду вместо вакцины против коронавирусной инфекции", – пояснили в ведомстве.

Напомним, что ранее стало известно, что в Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса, компенсируя нехватку препарата. По словам главы региона Владислава Шапши, в настоящее время россиянка находится в отпуске. Губернатор отметил, что она "вряд ли из него выйдет". Он обратил внимание медиков, что пациенты должны видеть, что им колют.


Комментарии

9.07.2021 08:27
гость

вместо препарата вколола физраствор

А как это установили? Пришел домой, посмотрел - ..., это физраствор!

9.07.2021 08:29
гость

компенсируя нехватку препарата

Фигня какая-то. А медсестре не плевать на нехватку препарата? Ведь это не ее проблема


9.07.2021 08:30
гость

Еще можно понять, если вместо платной импортной, будут вкалывать нашу бесплатную российскую. Но зачем медсестре прикрывать нехватку препарата, непонятно

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