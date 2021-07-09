Названы наиболее популярные туристические направления у россиян

В топ-5 наиболее популярных направлений у россиян на данный момент входят Турция, Греция, Кипр, Египет и Мальдивы. За последнюю неделю объем бронирований по ним вырос в 1,5 раза, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Tez Tour.

Уточняется, что на путешествия в Турцию спрос увеличился на 55% относительно прошлой недели, в Грецию и на Кипр — на 36%, в Египет — на 20%. В Мальдивы за неделю спрос упал на 23%, при этом средний чек туров на острова вырос на 108 процентов.

В туристическом сервисе OneTwoTrip сообщили, что заметно вырос спрос на авиабилеты у самостоятельных путешественников. Так, лидерами среди направлений стали Сейшелы (плюс 55% по сравнению с прошлой неделей), Египет (плюс 43%), Мальдивы (плюс 36%) и Турция (плюс 32%).