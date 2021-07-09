В Минэкономразвития улучшили оценку восстановления российской экономики

Минэкономразвития РФ повысило ожидания по приросту ВВП на 2021 год. В апреле восстановление экономики прогнозировалось на уровне 2,9%, сейчас речь идет о 3,8%.

Как сообщают "Известия", в 2022 году, согласно скорректированному прогнозу, ожидается рост ВВП на 3,2%. В номинальном выражении оценка ВВП увеличилась до 122,8 трлн рублей в 2021 году и до 132 трлн в 2022 году. Позитивные корректировки связаны с улучшением динамики потребительского и инвестиционного спроса.

"Если бы мы сейчас начали формировать бюджет на основе старых сценарных условий, получили бы крайне жесткую бюджетную политику с необходимостью сокращения расходов", – сообщили в ведомстве.

Также в Минэкономразвития повысили среднегодовой прогноз цен марки на нефть марки Urals до $65,9 в 2021 году и до $64,8 в 2022 году. Это обусловлено ростом стоимости углеводородов на уровне восстановления мировой экономики.