В Новосибирске водитель на Audi насмерть сбил пятилетнего мальчика

В новосибирском Академгородке насмерть сбили пятилетнего мальчика, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Авария произошла 8 июля в 15:40 на улице Терешковой. 56-летний водитель Audi Q7 наехал на ребенка на регулируемом пешеходном переходе, когда тот переезжал дорогу на самокате в сопровождении матери.
От полученных травм мальчик скончался. По результатам освидетельствования у водителя алкоголя в крови не обнаружили. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее под Новосибирском на мосту через Обь грузовик сорвался с домкратов и рухнул на ремонтировавшего его водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Движение на участке на несколько часов оказалось парализовано.
Комментарии
А что там выяснять?! Водитель с замедленными рефлексами, ребёнок и вишенка на этом "торте" косоруко сделанный пешеходный переход. Всё сошлось, результат закономерен.
Не поняла: переход регулируемый, вопрос: кто виноват?