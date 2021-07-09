В Новосибирске водитель на Audi насмерть сбил пятилетнего мальчика

В новосибирском Академгородке насмерть сбили пятилетнего мальчика, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла 8 июля в 15:40 на улице Терешковой. 56-летний водитель Audi Q7 наехал на ребенка на регулируемом пешеходном переходе, когда тот переезжал дорогу на самокате в сопровождении матери.

От полученных травм мальчик скончался. По результатам освидетельствования у водителя алкоголя в крови не обнаружили. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее под Новосибирском на мосту через Обь грузовик сорвался с домкратов и рухнул на ремонтировавшего его водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Движение на участке на несколько часов оказалось парализовано.