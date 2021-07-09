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Новости

В Подмосковье руководителя отдела полиции подозревают в подготовке убийства

, ИА "Амител"
Полицейский мог готовить покушение на местного бизнесмена
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В подмосковном Егорьевске задержан начальник местного управления МВД РФ Олег Ермаков. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

"Ермаков задержан и доставлен на допрос в управление СК, по месту его жительства и на работе проходят обыски", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, полицейского подозревают в подготовке убийства местного предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Информацию о проведении служебной проверки в отношении должностного лица подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области. 

Ранее сообщалось, что 32-летнего жителя Славгорода осудят за покушение на убийство знакомого. Словесная ссора, произошедшая во время застолья, переросла в поножовщину.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.07.2021 13:40
АБОРИГЕН

Если первым лицам можно, то почему ему нельзя.

9.07.2021 13:45
точный

зачем нам здесь эта информация?

9.07.2021 13:50
- гость -

Нам бы в своём районе/городе/крае разобраться. Просьба не писать криминальные новости из других регионов, это сильно засоряет. Лучше выкладывайте в рубрике происшествий реальную сводку о преступлениях ежесуточно, например по Барнаулу.

9.07.2021 14:04
- гость -

и по Рубцовску

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