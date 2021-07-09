В Подмосковье руководителя отдела полиции подозревают в подготовке убийства

В подмосковном Егорьевске задержан начальник местного управления МВД РФ Олег Ермаков. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

"Ермаков задержан и доставлен на допрос в управление СК, по месту его жительства и на работе проходят обыски", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, полицейского подозревают в подготовке убийства местного предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

Информацию о проведении служебной проверки в отношении должностного лица подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

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