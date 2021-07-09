В Подмосковье руководителя отдела полиции подозревают в подготовке убийства

В подмосковном Егорьевске задержан начальник местного управления МВД РФ Олег Ермаков. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
"Ермаков задержан и доставлен на допрос в управление СК, по месту его жительства и на работе проходят обыски", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, полицейского подозревают в подготовке убийства местного предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
Информацию о проведении служебной проверки в отношении должностного лица подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
Ранее сообщалось, что 32-летнего жителя Славгорода осудят за покушение на убийство знакомого. Словесная ссора, произошедшая во время застолья, переросла в поножовщину.
Комментарии
Если первым лицам можно, то почему ему нельзя.
зачем нам здесь эта информация?
Нам бы в своём районе/городе/крае разобраться. Просьба не писать криминальные новости из других регионов, это сильно засоряет. Лучше выкладывайте в рубрике происшествий реальную сводку о преступлениях ежесуточно, например по Барнаулу.
и по Рубцовску