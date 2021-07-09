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ЕР дополнила свою программу предложениями экспертов по поддержке семей с детьми

, ИА "Амител"
Эти вопросы станут ключевыми в программном документе партии

В День любви, семьи и верности, 8 июля на площадке партии состоялась стратегическая сессия "Народная программа "Единой России" — семьям с детьми". В ее работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Участники дискуссии озвучили предложения по расширению мер поддержки семей — их учтут при разработке народной программы партии, сообщает сайт ER.ru.

Благополучие семей с детьми — один из главных приоритетов, подчеркнула детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая приняла участие в обсуждении.

По ее словам, важно, чтобы поддержку получали разные категории семей. При этом новыми мерами, по ее мнению, могли бы стать: увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней заработной платы и повышение этого периода до трех лет, налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, и меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками.

Анна Кузнецова отметила важность принципа "одного окна" при получении мер поддержки. По ее словам, родители должны воспитывать ребенка, а не узнавать, куда и кому обратиться за получением положенных выплат. "Темы, которые касаются семьи, затрагивают различные ведомства: законодательные органы, органы исполнительной власти, общественные организации. В этом и огромный ресурс, с одной стороны, а с другой — сложность. Важно, чтобы все работало скоординировано, а не как "лебедь, рак и щука", — отметила она.

С инициативой расширить возможности для получения пособий на детей от полутора до трех лет выступила блогер, специализирующийся на теме воспитания детей, Елизавета Золотухина. Сейчас эта выплата положена родителям, чей доход не превышает двух МРОТ. Вместе с тем в России гораздо больше людей, чей доход немного превышает установленную законом планку, констатировала она.

Пакет мер по расширению возможностей маткапитала предложила депутат Ярославской областной Думы Лариса Ушакова. По ее словам, большая часть сертификатов используется на улучшение жилищных условий, при этом у родителей возникают запросы на варианты, не прописанные в законодательстве. В частности, по ее словам, нужно предусмотреть использование средств на оплату детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями, установку газового оборудования, оплату противопожарной сигнализации, покупку автомобиля.

При этом трехлетний мораторий на направление этих средств на улучшение жилищных условий следует отменить, считает она.

"Мы понимаем, что квартиру можно купить в ипотеку, но напрямую не можем использовать маткапитал. Эти предложения я вношу народную программу "Единой России", — заключила Лариса Ушакова.

В документе также важно прописать меры по укреплению здоровья мужчин, уверен член центрального штаба ОНФ, Заслуженный артист России Денис Майданов.

"У нас давно существует многоступенчатая система отслеживания здоровья женщин. А вот мужчины остаются в стороне от внимания системы, отсюда и такие показатели. Нам необходима многоцелевая программа мужского здоровья", — сказал он и в дополнение предложил ввести на государственном уровне новый праздник – День отца.

"В России есть общенациональный День матери, День защиты детей, а общего Дня отца нет. Но ведь воспитание — дело совместное, требующее постоянного труда, времени, сил и средств. Как и сотни тысяч наших сограждан, я считаю, что необходимо популяризовать ответственное поведение среди мужчин", — сказал Денис Майданов, отметив, что многие общественные организации поддерживают его в этом вопросе.

Председатель комитета Заксобрания Алтайского края по социальной политике Татьяна Ильюченко отметила, что в таком объеме, как сегодня, семьи с детьми поддерживают впервые.

"Меры поддержки семей с детьми, предложенные "Единой Россией", и уже существующие в виде законопроектов, очень масштабны. Эти деньги станут подспорьем для всех семей и в Алтайском крае, и в целом по стране. Речь идет в первую очередь о единовременных и ежемесячных денежных выплатах. В настоящее время, еще до рождения, при постановке на учет, и до 18-летия, дети и их родители ощущают заботу государства. Знаю лично, как обрадовались родители школьников, получившие выплаты, ведь на детей старше семи лет предыдущие меры поддержки не распространялись", — сказала Татьяна Ильюченко.

Не менее важная тема — программа трудоустройства подростков. По его словам, многие из них хотели бы работать в свободное от учебы время или летом, чтобы иметь карманные деньги, поэтому важно стимулировать потенциальных работодателей для предоставления вакансий несовершеннолетним.

В России должна появиться и многофункциональных центров поддержки семей с детьми, считает президент "Союза родителей" Оксана Кирюшина. Они могут в режиме "одного окна" принимать обращения и сопровождать семьи до решения каждого вопроса. Кроме того, на их базе можно организовать пространства для общения семей и проведения праздничных мероприятий, что могло бы стать альтернативой торгово-развлекательным комплексам и способствовать созданию семейных клубов.

В народной программе "Единой России" должно быть отражено и предложение об отмене НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми, считает депутат Госдумы Зураб Макиев. Аналогичную меру поддержки предлагается предусмотреть для семей с детьми-инвалидами.

А председатель Всероссийской общественной организации "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" Альберт Сарбалаев предлагает разработать программу постинтернатного сопровождения детей-сирот, которая позволит добиться их успешной социализации в обществе.

"Рассмотренные инициативы затрагивают свыше 20 миллионов семей с детьми. Все они будут учтены при доработке народной программы", — резюмировала модератор дискуссии, председатель "Совета Матерей" Татьяна Буцкая.

Напомним, ранее Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал жителей страны активно участвовать в создании народной программы партии. В ней, по его словам, должны найти отражение все проблемные вопросы современной жизни жителей нашей страны и их решения.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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