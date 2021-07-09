Российский чиновник посоветовал отказаться от секса после вакцинации

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер завил, что заниматься сексом, как и другими физическими нагрузками, после вакцинации не стоит. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации", — ответил он на вопрос о том, что если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что вакцинированным на это время противопоказан секс.

Ранее специалисты рассказали, что человеку, который заболел после первой прививки от COVID-19, второй компонент вводить не нужно. Если же человек после первой дозы подхватил ОВРИ, то в этом случае следует дождаться выздоровления и через две-три недели после исчезновения симптомов завершить курс вакцинации.