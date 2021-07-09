В магазинах Mi Stores дарят беспроводные наушники и фитнес-браслет за покупку смартфона

Сеть официальных магазинов Mi Stores запускает акцию: до 31 июля 2021 года, оформив заказ на смартфон Poco X3 Pro или Xiaomi Redmi Note 10 T , вы получите беспроводную гарнитуру Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic в подарок.

Смартфон POCO X3 Pro - это зеркально-гладкий экран, выносливая батарея, сверхбыстрая зарядка и динамики студийного качества. Процессор Qualcomm Snapdragon 860 не подведет вас, когда вы играете в игры на максимальных настройках. Благодаря улучшенной технологии памяти UFS 3,1, Poco X3 Pro обеспечивает быструю скорость чтения и записи.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 10T получил высокопроизводительный процессор MediaTek Dimensity 700, что позволяет ему быстро справляться с любыми задачами. Батарея обеспечивает высокую производительность при более низком энергопотреблении, чтобы пользователи могли наслаждаться длительной работой смартфона, не беспокоясь о необходимости его подзарядки.

Смартфон располагает дисплеем AdaptiveSync с частотой 90 Гц для максимальной плавности изображения и полного отсутствия задержки, что особенно ощущается при пролистывании лент и сайтов, а также в эффектных мобильных играх вроде шутеров или гонок, поддерживающих увеличенную частоту обновления изображения.

В магазинах Mi Stores также проходит акция на новый Xiaomi Redmi Note 10 S . До 31 июля 2021 года при покупке смартфона вы получите фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 в подарок.

Xiaomi Redmi Note 10T с тройной камерой 48 Мп отлично подходит для съемки. При помощи ночного режима, замедленной и покадровой видеосъемки вы сможете создавать фотографии и ролики профессионального уровня. Смартфон оснащён ведущим сенсором основной квадрокамеры на 64 МП, NFC-чипом и совершенно новым процессором. Аппаратную платформу мобильного устройства возглавляет игровой чипсет MediaTek Helio G95.

Лицевую панель Xiaomi Redmi Note 10S занимает красочный AMOLED-экран с размерами по диагонали 6,43 дюймов и разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей). Объектив фронтальной камеры 13 МП вписали в островное отверстие по центру дисплея. Экран и тыльная сторона смартфона защищены стеклом Gorilla Glass 5. Энергетическим снабжением смартфона "заведует" ёмкая аккумуляторная батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки.

Приходите за покупками в магазины Mi Stores , или оформляйте заказ онлайн на сайте или по телефону +7 991-427-55-28. Здесь только официальные смартфоны и умная техника, изготовленная и сертифицированная для России. Гарантия Xiaomi на все товары — от 12 до 18 месяцев, действует на всей территории России.

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