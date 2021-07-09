Ведущий шоу "Поедем, поедим!" на НТВ Джон Уоррен приехал в Алтайский край

Ведущий программы "Поедем, поедим!" Джон Уоррен приехал на Яровое. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте курорта.

Уоррен рассказал, что за время пребывания на курорте он "помолодел на пять лет". Ведущего накормили варениками и дерунами, а также прокатили по озеру под парусом.

Уоррен назвал себя "старым тусовщиком" и отметил, что Яровое очень похоже на Казантип.

Это не первый раз, когда телеведущий приезжает в Алтайский край. В 2017 году он посещал Барнаул, но и до этого Уоррен бывал на Алтае уже три раза.

При этом, в Яровое, по его словам, он приехал впервые за все время работы на телевидении.