В барнаульском общественном транспорте провели рейды по соблюдению масочного режима

В общественном транспорте Барнаула провели очередные рейды по соблюдению масочного режима, сообщает пресс-служба мэрии.
Во время таких проверок полицейские и сотрудники городской администрации контролируют, носят ли маски кондукторы, водители и пассажиры, а также проверяют транспорт на наличие необходимых дезинфицирующих средств.
"В ходе очередного рейда были проинспектированы трамвайные маршруты №№ 1 и 5, автобусные маршруты №№ 1, 10, 25, 27, 29, 35, 53, 60. В ходе рейда установлено 12 нарушений", — говорится в сообщения.
В адрес перевозчиков, нарушивших эти правила, направили требования об устранении нарушений, выявленных во время проверки.
Комментарии
почему то попрошайки тоже трамваи атакуют
В утренние часы зайдите в трамваи, идущие по маршруту №№ 3, 10. В одном вагоне, за раз, больше 12 нарушений смело наберёте. Процентов 30-40 народа даже чисто формально не заморачиваются - просто не одевают и особо не парятся по этому поводу.