В барнаульском общественном транспорте провели рейды по соблюдению масочного режима

В общественном транспорте Барнаула провели очередные рейды по соблюдению масочного режима, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время таких проверок полицейские и сотрудники городской администрации контролируют, носят ли маски кондукторы, водители и пассажиры, а также проверяют транспорт на наличие необходимых дезинфицирующих средств.

"В ходе очередного рейда были проинспектированы трамвайные маршруты №№ 1 и 5, автобусные маршруты №№ 1, 10, 25, 27, 29, 35, 53, 60. В ходе рейда установлено 12 нарушений", — говорится в сообщения.

В адрес перевозчиков, нарушивших эти правила, направили требования об устранении нарушений, выявленных во время проверки.