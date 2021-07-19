В Барнауле начнёт работать учебная площадка "Фабрика офисных процессов"

Сотрудники РЦК прошли методическую подготовку тренеров на новой площадке "Фабрика офисных процессов". Обучение организовано Федеральным центром компетенций в рамках национального проекта "Производительность труда"

В Барнауле уже больше года успешно функционирует "Фабрика процессов". Здесь в ходе имитируемого производственного процесса участники на практике обучаются оптимизации и применению инструментов бережливого производства.

Теперь, с началом работы "Фабрики офисных процессов", у специалистов и руководителей предприятий появится возможность получить аналогичный опыт в офисной сфере. Они также смогут оценить, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности организации в целом.

"В ходе обучения участники научатся оптимизировать сроки согласования документов, снижать количество перемещений и возвратов на доработку, а также оптимизировать офисные площади. Но главное – научатся анализировать и удовлетворять потребности клиента с точки зрения создания ценности", – отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

"Фабрика офисных процессов" направлена на формирование знаний и умений, вовлечение сотрудников и руководителей предприятий, а также госслужащих повышению эффективности офисных процессов с помощью инструментов бережливого производства.

"Фабрика офисных процессов" базируется на подходе "обучение действием" (action learning). Суть метода заключается в том, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач. Через анализ своего практического опыта и опыта коллег и происходит обучение.

Подать заявку на участие можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru.