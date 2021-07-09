Мошенники стали предлагать россиянам "бонусы за вакцинацию"

Представители российских банков предупреждают о распространении новой схемы мошенничества. Россиянам предлагают бонусы за вакцинацию, сообщает РБК.

Злоумышленники выкладывают в интернете объявление о начислении бонусов для вакцинированных людей.

"Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам", — отмечают специалисты.

Россиян призывают быть бдительными и не поддаваться на многочисленные уловки мошенников.

Ранее сообщалось, что в МВД планируют создать сервис "Антимошенник", который будет предупреждать о нежелательных звонках. Его создание обойдётся бюджету почти в 45 млн рублей.