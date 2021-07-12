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Весело и выгодно: в парке "Солнечный ветер" рассказали об июльских акциях

, ИА "Амител"
Вы сможете прокатиться на аттракционе за 80 рублей и выиграть набор пирожных

Семейный парк развлечений "Солнечный ветер" приглашает барнаульцев отдохнуть и провести время на свежем воздухе. Тем более что весь июль будут действовать разные выгодные и приятные акции, а на выходных вас ждут специальные развлекательные программы.

Любимый аттракцион

По многочисленным просьбам гостей парка "Солнечный ветер" акция "Любимый аттракцион" будет действовать весь июль. Путём голосования в социальных сетях и опроса среди посетителей парка были выбраны самые популярные аттракционы, катание на которых весь июль по будням будет стоить 80 рублей.

  • с 12 по 16 июля – "Джунгли";
  • с 19 по 23 июля – "Весёлые горки";
  • с 26 по 30 июля – "Самолёты".

Успевайте прокатиться с удовольствием и выгодой. 

Семейное чаепитие

Чаепитие – одна из любимых семейных традиций. Приходите в парк "Солнечный ветер" с 12 по 18 июля, катайтесь и принимайте участие в "сладком" розыгрыше. Для этого достаточно пополнить свою карту гостя на любую удобную для вас сумму и прокатиться на аттракционах.

Уже 19 июля случайным образом среди всех гостей парка, пополнивших баланс карты в эти дни, будет разыграно 25 кондитерских наборов, которых хватит на всю семью. Результаты розыгрыша разместят в Instagram-аккаунте и на кассах парка. Чтобы получить приз, победитель должен прийти в парк и предъявить карту гостя.

Поиграем в выходные?

17 июля (суббота) в 14:00 вас ждёт "трогательное" шоу "Что в коробке?" от студии "КраСОЧНО". Трогательное – потому что всё можно потрогать: необычные тактильные ощущения и море положительных эмоций. Организаторы обещают, что ваши дети останутся в восторге.

18 июля (воскресенье) в 15:00 танцевально-развлекательная программа "Тик-Ток шоу" от праздничного агентства "Креатиff". Вряд ли вы и ваши дети сможете усидеть на месте: вас ждут зажигательные танцы, обаятельные ведущие и современные тренды.

Чтобы первыми узнать о предстоящих событиях, следите за новостями в Instagram-аккаунте парка. 

Парк развлечений "Солнечный ветер"
Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в
Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17
Режим работы: пн-пт: 11:00-21:00, сб-вс и праздники: 10:00-21:00
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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