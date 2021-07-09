Барнаульцы не могут получить вторую дозу вакцины "ЭпиВакКорона"

Жители Барнаула жалуются на то, что не могут получить вторую дозу вакцины "ЭпиВакКорона". В региональном Минздраве отметили, что людям нужно ждать следующей поставки препарата в Алтайский край.

Тех, кто получил первую дозу, но все еще не может дождаться второй, успокоили. В инструкции сказано, что перерыв между первой и второй дозой вакцины должен составлять минимум 21 день.

Уточняется, что "Спутником V" таких ситуаций не возникает. Этой вакцины в медицинских учреждений края достаточно.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса в России (и в Алтайском крае тоже) пока очень далека от необходимых масштабов. С теми темпами, что есть сейчас, понадобится еще минимум три месяца, чтобы привить 60% взрослого населения. А именно такая прослойка, по подсчетам Минздрава, поможет избежать следующих волн ковида. Но "пробуксовка" не мешает властям говорить уже и про ревакцинацию.