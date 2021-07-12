Кот Степан, которого ничего не радует, стал новой звездой соцсетей

Встречайте новую грустную звезду кошачьих – Степан. В роликах, которые выкладывает его хозяйка в TikTok и Instagram, Степан сидит с печальным выражением мордочки рядом с каким-нибудь напитком. Многие узнали в этих видео себя, и не перестают признаваться в любви коту в комментариях.

Степану 13 лет и родом он из Украины, по словам хозяйки кот очень любит сидеть на стуле возле стола и частенько там засыпает, а потому она просто включает музыку и меняет бокалы, пока снимает видео.