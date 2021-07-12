Кот Степан, которого ничего не радует, стал новой звездой соцсетей

Встречайте новую грустную звезду кошачьих – Степан. В роликах, которые выкладывает его хозяйка в TikTok и Instagram, Степан сидит с печальным выражением мордочки рядом с каким-нибудь напитком. Многие узнали в этих видео себя, и не перестают признаваться в любви коту в комментариях.
Степану 13 лет и родом он из Украины, по словам хозяйки кот очень любит сидеть на стуле возле стола и частенько там засыпает, а потому она просто включает музыку и меняет бокалы, пока снимает видео.
@annaolala
♬ I Just Called To Say I Love You — Stevie Wonder
@annaolala
♬ Words — Original 1982 — F.R. David
@annaolala
♬ оригинальный звук — Юля Родная
Комментарии
Когда на горе на трассе здоровья Динамо вл время мероприятия бегала собачка с флажком Мария ра прицепленным ей на спину все присутствующие умилялись немеьше.
Вчера там провели мероприятие приют Ласка. Собак много было.
Те граждане кто проводят выходные на трассе здоровья по понедельникам в хорошем настроении.
ну кот просто не алкаш как его хозяева, нужно было его развеселить не стаканом а мяском