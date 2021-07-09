Более 25 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

25 766 новых случаев заражения коронавирусом лаборотно подтвердили в России за минувшие сутки. Согласно сообщению федерального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число случаев с начала пандемии достигло 5 733 218.

Лидерство по приросту удерживает Москва (+6643), второе место занимает Московская область (+2545), третье – Санкт-Петербург (+1951). Алтайский край с 230 новыми случаями занимает 28 место по стране.

Из больниц выписали еще 21 832 пациента, всего выздоровели 5 165 087 человек. С подтвержденным коронавирусом скончались еще 726 пациентов, всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 141 501 летальный исход.