На Кубани туристов будут прививать после прибытия

Отели и гостиницы Краснодарского края будут с 1 августа принимать невакцинированных туристов, которые будут вакцинироваться на курорте. На выполнение требования у туристов будет три дня.

"Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения", - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев на своем Telegram-канале.

Кондратьев уточнил, что последние две недели в регионе фиксируется рост заболеваемости. В этой ситуации, по его словам, на первый план выходит вакцинация.