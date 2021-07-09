За пять лет в сборной Черчесов заработал более 12 миллионов евро

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отработал в национальной команде года 10 месяцев 28 дней, или 1793 дня. Его годовая зарплата составляла 2,5 миллиона евро, сообщает Metaratings.

Таким образом, за все время работы в сборной Черчесов заработал 12,28 миллионов евро (1 млрд 91 млн рублей).

Напомним, что Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после ухода с поста. Российский футбольный союз должен был выплатить ему неустойку в размере 300 миллионов рублей. Контракт специалиста с РФС должен был действовать до 2022 года.

Сейчас Российский футбольный союз сосредоточился на поиске иностранного тренера для национальной команды.