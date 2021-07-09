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Алтайский спортсмен завоевал бронзу на чемпионате мира по плаванию в ластах

, ИА "Амител"
Бийчанин попал в призы на дистанции в 1500 метров
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Спортсмен из Алтайского края Яков Стрюков стал бронзовым призером чемпионата мира по плаванию в ластах на дистанции 1500 метров. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

 

Чемпионат мира по подводному плаванию стартовал в Томске 4 июля и завершится 13 июля. Он включает чемпионат мира по плаванию в ластах, чемпионат мира по спортивному дайвингу, а также Международные университетские соревнования по плаванию в ластах. В этих стартах примут участие около 380 пловцов из 30 стран — от Франции и Испании до Мексики и Эквадора.

В состав сборной команды Российской подводной федерации (RUF) вошли лучшие подводники Томской области, Красноярского, Пермского, Краснодарского и Алтайского краев, Московской, Ярославской, Ростовской, Новосибирской, Челябинской, Саратовской, Оренбургской и Свердловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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