Голикова раскрыла данные о смертности в России за май 2021 года

Смертность в России в мае снизилась на 3,6 процента к апрелю 2021 года и на 6,1 процента к маю 2020 года. Такие данные раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

При этом в июне 2021 года по сравнению с прошлогодними показателями смертность выросла на 13,9 процента из-за штамма коронавируса "дельта"

"По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9 процентов", – сказала вице-премьер.

Напомним, что ранее бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал идею вакцинации от коронавируса всего населения России.