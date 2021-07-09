Такой день. Новый замглавы алтайского Минприпроды и перспективы туризма в Алтайском крае

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 9 июля.

Замглавы алтайского Минприроды Андрей Стрелковский стал новым временным руководителем министерства. Начальник управления природных ресурсов Лариса Казанцева, которая ранее занимала этот пост, отказалась от должности. Точная причина для принятия такого решения неизвестна, но предполагается, что в региональном правительстве не приняли стиль управления Казанцевой.

Водитель отечественного автомобиля на пешеходном переходе в Бийске сбил пешехода. Авария произошла поздним вечером 7 июля в районе Первого участка. 41-летний мужчина переходил дорогу и попал под колеса "шестерки", за рулем которой находился молодой человек с водительским стажем 1 год.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с экспертами медиахолдинга Profi.Travel дополнительные возможности развития региона. В Алтайтурцентре состоялась презентация итогов исследования туристического потока региона, которое в 2020 году провел аналитический центр компании. Аналитики составили портрет туриста, посещающего Алтайский край, проанализировали предлагаемый турпродукт и туристический потенциал региона на внутреннем и международном рынках.

Депутат Госдумы, председатель комитета по обороне, Герой России, легендарный командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов приехал в Алтайский край. Он посетил старейшее предприятие Алтайского района, насчитывающее почти вековую историю, — Алтайский маслосыродельный завод.

Спортсмен из Алтайского края Яков Стрюков стал бронзовым призером чемпионата мира по плаванию в ластах на дистанции 1500 метров.

В 2022 году в Советском районе Алтайского края закончат строительство новой поликлиники, рассчитанной на 150 посещений в день.

Экология города во многом зависит от водных и воздушных потоков, которые переносят не только загрязняющие вещества, но и чистые воздух и воду. В связи с этим необходим поиск путей, направленных на экологическое развитие пригородной зоны. Особое значение приобретает наличие пригородных лесов и лесных насаждений.

Как обеспечить необходимый баланс тепла и влаги в корнеобитаемом слое почвы для лучшего роста деревьев, разбирались ученые АГАУ. Результатом многолетних исследований доктора биологических наук, профессора Сергея Макарычева и кандидата биологических наук Людмилы Лебедевой стала монография "Теплофизические свойства и гидротермические режимы почв под древесными насаждениями в условиях дендрария".