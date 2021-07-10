Путин и Байден провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. О том, что президенты поговорили, сообщает сайт Белого дома.

Разговор касался тем, затронутых ранее на двустороннем саммите. Речь шла о гуманитарной помощи Сирии от ООН и международных кибератаках со стороны преступников, якобы находящихся на территории России. Байден призвал российского коллегу действовать решительнее в борьбе с хакерскими группами и подчеркнул, что США готовы принять все необходимые меры для защиты своего народа и критической инфраструктуры в этом вопросе.

Напомним, что ранее Министерство торговли США добавило в черный список 34 новых пункта: в их числе три компании из России и три российских гражданина.

Меры также приняли против 14 компаний из Китая: причиной для их добавления в список стали обвинения с американской стороны в нарушениях прав человека по отношению к мусульманскому меньшинству в Синцзянь-уйгурском автономном регионе. Речь идет об излишнем наблюдении и принудительном труде.

Позднее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя введение новых санкций против трех компании из России и трех российских граждан со стороны США, заявил, что власти "все это отслеживают и будут думать о каких ответных действиях с нашей стороны".