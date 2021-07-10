В России зафиксировали антирекорд по смертям больных ковидом

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 25 082. За всё время в стране выявили 5 758 300 заражений ковидом, сообщает федеральный оперштаб.

Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве (+5694 человек за сутки), Московской области (+2487) и Санкт-Петербурге (+1978). В Алтайском крае выявили ещё 239 случаев ковида. По этому показателю регион занимает 28 место в России.

Выздоровели за весь период 5 182 837 человек, в том числе 17 750 – за последние сутки.

Скончались ещё 752 пациента с COVID-19. Это антирекорд. Всего в стране зарегистрировали 142 253 летальных случаев.