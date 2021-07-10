Невакцинированным туристам грозит 30 тысяч рублей штрафа на Кубани

Власти Краснодарского края рассказали, какой штраф грозит туристам, которые не пройдут вакцинацию в течение трех дней с момента прибытия в регион.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона, такие действия будут квалифицироваться по статье "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Ее санкции предусматривают до 30 тысяч рублей штрафа.

Напомним, с 1 августа отелям и гостиницам Кубани разрешат принимать невакцинированных туристов с отрицательным тестом на ковид при условии их вакцинации в течение трех дней.