Состояние певицы МакSим улучшилось

Состояние популярной музыкальной исполнительницы Марины Абросимовой (известна под псевдонимом МакSим) улучшается. Об этом изданию "Газета.ru" рассказала пиар-менеджер певицы Яна Богушевская.

"У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше", — заявила Богушевская.

Напомним, что саму МакSим госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник 16 июня. На тот момент поражение легких составляло около сорока процентов. Через несколько дней певице стало хуже, 25 июня у нее обнаружили более 70 процентов поражения легких и низкую сатурацию. Врачи ввели Марину Абросимову в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

27 июня "КП" написала, что певице стало еще хуже и ее перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), так как ИВЛ уже не справляется. Эту информацию изданию сообщил друг Абросимовой. Он рассказал, что врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее.

При этом официальный представитель певицы МакSим Богушевская эти данные опровергла, назвав их спекуляцией. Сообщить такие данные, по ее мнению, могли люди, "которые продадут собственных родителей за копейки". Она добавила, что "сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое".