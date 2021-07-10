Барнаульская пенсионерка перевела мошенникам 513 тысяч рублей

63-летня пенсионерка из Барнаула лишилась 513 тысяч рублей после звонка мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Он поведал горожанке, что мошенники пытаются оформить на нее кредит, и чтобы это предотвратить необходимо снять со счета все деньги и перевести на другой.

Женщина не усомнилась в словах собеседника и перевела несколькими операциями 435 тысяч рублей, которые накопила на ремонт квартиры.

"Также по указанию неизвестного пенсионерка взяла кредит в нескольких банках на общую сумму 78 000 рублей и положила их на специальный счёт, — уточнили в ведомстве. — После этого звонки прекратились. Потерпевшая, осознав, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию".

По факту обращения правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".