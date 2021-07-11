Град и грозы. О погоде в Алтайском крае 11 июля

В Алтайском крае в воскресенье установится жаркая, но пасмурная и ветреная погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

11 июля днём температура воздуха составит от +24°C до +29°C (в южных районах – от +19°C), в Барнауле – от +25°C до +27°C. Это примерно на том же уровне, что и в субботу.

Синоптики прогнозируют в отдельных районах дожди и грозы, а в предгорьях – ливни и град. Ветер северо-восточный. Его порывы могут достигать скорости 13 метров в секунду, а при грозах – 20 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили жителей региона о высокой пожароопасности. В такую погоду рекомендуют не жечь костры.