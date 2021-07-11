Лео Месси с Аргентиной впервые выиграл Кубок Америки

Одному из лучших футболистов последнего десятилетия Лионель Месси на закате спортивной карьеры наконец выиграл серьезный международный трофей с Аргентиной.

Его соотечественники в финале Кубка Америки переиграли сборную Бразилии со счетом 1:0. Сам Месси в решающем матче результативными действиями не отличился, разве что несколькими созданными и упущенными голевыми моментами, но преуменьшить его вклад на предыдущих стадиях сложно.

Лео Месси лидер турнира по забитым мячам с четырьмя голами (на пару с Луисом Диасом из Колумбии) и по результативным передачам с пятью голевыми пасами (единолично).

Однако самый главный гол Аргентины в турнире забил все-таки не Месси, а Анхель ди Мария, который после передачи Родриго де Пауля выбежал на рандеву с голкипером Бразилии и изящно перекинул его.

Отыграться бразильцам не удалось. После трех провальных финалов сборная Аргентины и ее капитан Месси наконец подняли заветный трофей над головами. Последний раз аргентинцы выигрывали этот турнир 28 лет назад – в 1993 году.